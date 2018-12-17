В Сети появились фото упавшего на Украине Су-27

В Сети появились первые фотографии с места крушения истребителя Су-27 в Житомирской области Украины. Снимки на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал журнал Scramble Magazine.

На фотографиях видно, что истребитель упал в поле. За самолётом тянется чёрный след.

Напомним, ранее стало известно о крушении истребителя Су-27 в полутора километрах от военного аэродрома Озёрное в Житомирской области. В результате инцидента лётчик погиб.