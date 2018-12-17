Французская трагикомедия. 300 мигрантов пытались ворваться в парижский театр

Вообще-то им нужен был министр внутренних дел страны. Но они решили, что встретиться с ним поможет именно художественный руководитель "Комеди Франсез".

Спектакль в "Комеди Франсез" в Париже прервался из-за ещё более эффектного зрелища: три сотни мигрантов пришли к зданию театра и попытались прорваться внутрь. Об этом пишет Франс Пресс.

Охрана участников акции не пустила. А вскоре прибыли стражи порядка и применили в том числе слезоточивый газ.

Besoin de soutien !

Rdv devant la comédie française ! Des papiers pour tous ! pic.twitter.com/wc5nkFJDWf — La Chapelle Debout ! (@chapelledebout) 16 декабря 2018 г.

Как выяснилось, мигрантам срочно нужно было поговорить с художественным руководителем театра Эриком Рюфом. Они собирались потребовать от него устроить им встречу с главой МВД Франции Кристофом Кастанером.

Сообщается, что именно к театральному режиссёру с этим вопросом они решили обратиться из-за того, что Рюфа принимали на работу власти Франции. А как раз насчёт работы приезжие и хотели высказаться: от министра Кастанера им нужны разрешения на трудовую деятельность.

Как пишут в соцсетях организаторы акции, в ней приняли участие в том числе мигранты из Кот-д'Ивуара, Афганистана, Сенегала, Судана, Мали, Мавритании, Туниса, Алжира, Сомали и Марокко.