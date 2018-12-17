Рейтинг Трампа снизился после выборов в Конгресс США

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа упал после промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу газеты The Wall Street Journal и телеканала NBC.

Отмечается, что деятельность американского лидера поддерживает 43% населения страны. Однако о своём желании отдать голос за Трампа на выборах в 2020 году сообщили только 38% опрошенных. 52% заявили, что не хотят видеть миллиардера в Белом доме по истечении первого срока полномочий.

Напомним, в октябрьском опросе рейтинг одобрения президента опустился до 40%. О недовольстве работой Трампа сообщили 54% опрошенных.