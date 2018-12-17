Оскароносного актёра Джеффри Раша обвинили в неподобающем поведении

Австралийская актриса Яэль Стоун обвинила в непристойном поведении лауреата премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и "Тони" Джеффри Раша. О том, что актёр вёл себя "неподобающим образом", она рассказала в интервью The New York Times.

Яэль Стоун утверждала, что во время работы над постановкой "Записки сумасшедшего" в 2010 году Раш якобы танцевал перед ней голым, подглядывал в душе и дотрагивался до неё в "нежелательной манере".

Однако сам оскароносный актёр отрицает, что вёл себя подобным образом. В заявлении его адвокатов говорится, что утверждения Стоун "были полностью вырваны из контекста". При этом Раш сожалеет, что причинил Яэль беспокойство.