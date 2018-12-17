Роспотребнадзор предупредил о вспышке смертельной вирусной инфекции в США

Вспышка острой респираторной инфекции зафиксирована в американском штате Мериленд, предупредили на сайте Роспотребнадзора. Сообщается, что заболели уже 22 человека, один из них скончался.
Сообщается, что возбудитель опасной инфекции относится к седьмому типу аденовирусов HAdV7. Он может вызвать целый букет болезней, включая фарингоконъюктивит, пневмонию и поражение центральной нервной системы.
Эпидемиологи рекомендовали по возможности воздержаться от поездок в эту часть Соединённых Штатов.
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