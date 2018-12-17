Изъятое оружие сирийских террористов покажут на выставке в Новосибирске

Более 40 единиц оружия, изъятого у террористов в Сирии, покажут на выставках в Новосибирске и Бердске. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

— В Новосибирске покажут более 40 образцов оружия, изъятого у боевиков в ходе освобождения правительственными войсками при поддержке Вооружённых сил России территории Сирии от террористов, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Отмечается, что на выставке будут представлены как самодельные образцы, так и оружие, произведённое в США, Италии, Франции и других странах.