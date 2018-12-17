Прокуратура озвучила одну из причин жёсткой посадки Ми-8 в Томской области

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Прокуратура озвучила одну из причин жёсткой посадки Ми-8 в Томской области

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Фото: © телеграм-канал Mash

Ранее в МЧС заявляли, что ЧП с вертолётом могло произойти из-за сломанной стойки шасси.

Резкий порыв ветра мог стать причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-8Т в Томской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Томской транспортной прокуратуры.

— Возможно, вертолёт закружило резким ветром. Есть такой термин "вихревое кольцо". Возможно, это и произошло, — отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, во время посадки произошло "резкое левое вращение с последующим опрокидыванием на правый борт". В итоге вертолёт получил повреждение несущей системы и рулевого винта.

Напомним, инцидент произошёл в районе площадки Кедровка в Томской области. На борту Ми-8 находились 22 пассажира и три члена экипажа. Несколько человек получили травмы, им была оказана помощь на месте. Лайф также публиковал фото с места жёсткой посадки.

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