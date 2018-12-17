Житель США снёс свой дом, но власти обязали его построить точную копию

Американца, который без разрешения снёс дом известного архитектора Рихарда Нойтры в Сан-Франциско, обязали построить точную копию здания. Об этом сообщает Би-би-си.

Росс Джонстон приобрёл участок с домом Нойтры в 2017 году за 1,7 миллиона долларов. Позже он добился от местных властей разрешения на реставрацию здания, но вместо этого полностью снёс постройку.

О произошедшем местные власти узнали от соседки Джонстона.

— Я уехала в Нью-Йорк на полторы недели и, когда вернулась обратно, обнаружила, что дома нет, — рассказала женщина.

Теперь комиссия по планированию Сан-Франциско обязала мужчину заново построить точную копию разрушенного дома и установить рядом с ним табличку, на которой будет написано о деянии Джонстона. Отмечается, что, если владелец захочет продать участок, обязанность по постройке перейдёт к новому владельцу.