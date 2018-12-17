Неделя в Москве начнётся с морозов до –15

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Неделя в Москве начнётся с морозов до –15

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В первые дни недели в Москве будет морозно — даже днём до –12…–15°, без существенных осадков. При этом к выходным станет чуть теплее — до –9…–12°.

В понедельник, 17 декабря, в столице –10... –14°, облачно, без осадков. Синоптики предупреждают о гололёде.

Напомним, в ночь на понедельник Москву накрыл "морозный туман" — явление, характерное больше для сурового климата Сибири и Дальнего Востока. При этом видимость ухудшилась до 600–1000 метров.

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