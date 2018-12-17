Губернатор Омской области сменил пять зампредов правительства и двух министров

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Губернатор Омской области сменил пять зампредов правительства и двух министров

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Губернатор Омской области Александр Бурков освободил от занимаемых должностей пятерых зампредов правительства и министра имущественных отношений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что один из зампредов также исполнял обязанности министра здравоохранения.

На должность заместителей председателя с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев. Зампредом по внутренней политике стал Михаил Каракоз.

Также известно, что должность министра здравоохранения займёт Дмитрий Вьюшков, а Евгений Козлов назначен исполняющим обязанности министра имущественных отношений.

Отмечается, что назначенные члены правительства приступят к своим обязанностям с 18 декабря текущего года.

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