Губернатор Омской области сменил пять зампредов правительства и двух министров

Губернатор Омской области Александр Бурков освободил от занимаемых должностей пятерых зампредов правительства и министра имущественных отношений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что один из зампредов также исполнял обязанности министра здравоохранения.
На должность заместителей председателя с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев. Зампредом по внутренней политике стал Михаил Каракоз.
Также известно, что должность министра здравоохранения займёт Дмитрий Вьюшков, а Евгений Козлов назначен исполняющим обязанности министра имущественных отношений.
Отмечается, что назначенные члены правительства приступят к своим обязанностям с 18 декабря текущего года.
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