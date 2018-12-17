Частный самолёт из США выкатился за пределы ВПП на Камчатке

Воздушное судно следовало по маршруту Анкоридж – Саппоро и садилось на Камчатке для дозаправки.

Частный самолёт из Анкориджа (Аляска, США) выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Петропавловска-Камчатского, из-за этого воздушная гавань прервала работу на три часа. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— В 13:35 (4:35 мск) при заходе на посадку у самолёта "Кодиак-100" слетела шина с колеса шасси, из-за этого произошла блокировка пневматики и воздушное судно выехало за пределы полосы, — рассказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

В одномоторном самолёте был только пилот, он не пострадал. Пока аварийные службы убирали самолёт с ВПП, аэропорт не принимал и не отправлял рейсы. Сейчас его работа восстановлена.