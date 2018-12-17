Товарищи по несчастью. Клинтон поддержала девочку, проигравшую школьные выборы

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон написала письмо восьмилетней девочке, которая проиграла на выборах президента класса. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, Марте Кеннеди Моралес для победы не хватило одного голоса. Её отец написал об этом пост на своей странице в "Фейсбуке", который увидела Клинтон.

— Знаю, что ты, скорее всего, сильно разочарована тем, что не стала президентом, однако я горжусь тобой уже потому, что ты решила попробовать, — написала экс-госсекретарь.

Сама Моралес рассказала, что была приятно удивлена, получив письмо. Она также добавила, что, несмотря на проигрыш, смогла стать вице-президентом класса.