Единственный ракетный катер украинских ВМС остался без ракет

С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" были демонтированы пусковые контейнеры противокорабельных ракет. Об этом сообщил "Украинский военный портал".

Ранее сообщалось, что в случае удовлетворительного состояния корпуса на "Прилуки" будут установлены пусковые контейнеры для ракет "Нептун" украинского производства, однако пока они отсутствуют.

Ракетный катер "Прилуки" поступил на вооружение ВМФ СССР в 1980 году. Спустя 16 лет Россия передала судно Украине. Катер был оснащён противокорабельными ракетами "Термит", а также артиллерийскими установками АК-176М и АК-630М.