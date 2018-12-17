Химиотерапия и медосмотр. Минздрав разъяснил, за что россияне не должны платить

Пациентов в случае нарушения их прав призывают обращаться к заведующему отделением, офис страховой медорганизации или же федеральные органы власти.

Минздрав выпустил памятку с напоминанием, какие виды медицинской помощи бесплатны для россиян согласно программе госгарантий. В общей сложности в списке четыре пункта.

В первую очередь для россиян бесплатна помощь, которую оказывают фельдшеры, акушеры, участковые терапевты и педиатры, а также врачи-специалисты. Кроме того, бесплатна и профилактика, диагностика и лечение заболеваний, которые требуют использования сложных технологий.

Россияне обязаны бесплатно получать высокотехнологичную помощь с применением новых, сложных и ресурсоёмких методов лечения. Также пациенты не должны платить за скорую помощь и операцию.

Согласно памятке, граждане не должны платить за реабилитацию, ЭКО, химиотерапию при злокачественных заболеваниях, различные виды диализа.

При госпитализации ребёнка до четырёх лет его родителю или законному представителю должны бесплатно предоставить спальное место в палате и питание в стационаре.

Как уже сообщал Лайф, ранее Всероссийский союз страховщиков (ВСС) составил список бесплатных медицинских услуг, за которые пациентов заставляют платить. Подробнее читайте здесь.