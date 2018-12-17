СМИ назвали дату визита Синдзо Абэ в Москву

Читайте также

СМИ назвали дату визита Синдзо Абэ в Москву

403

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Ожидается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ приедет в Москву 21 января 2019 года. Как сообщает портал Sankei Shimbun, именно эту дату согласовывают представители российской столицы и Токио.

По данным СМИ, во время визита Абэ в Москву пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Абэ сам признавался, что собирается приехать в Россию в начале следующего года. Он пояснял, что им с лидером нашей страны нужно провести очередные переговоры по проблеме заключения мирного договора.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×