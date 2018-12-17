Только саночки вози. В Москве открываются первые зимние горки

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Только саночки вози. В Москве открываются первые зимние горки

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Первые зимние горки открылись в 19 зонах отдыха в Москве. В общей же сложности в этом сезоне для жителей и гостей столицы будет доступно 38 ледяных трасс, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

— В 19 парках начали работать первые зимние горки. В 16 зонах отдыха покататься с горок на санках, тюбингах и ледянках горожане смогут бесплатно, — говорится в сообщении.

<p>Фото: pixabay.com</p>

Уже можно покататься в парке Митино, Лианозовском, Бабушкинском, Измайловском и Гончаровском парках, парке "Красная Пресня", а также парке Победы на Поклонной горе.

С полным списком, где в Москве можно покататься с горок, стоит ознакомиться тут.

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