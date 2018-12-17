Подморозило так подморозило. Ночь на 17 декабря стала самой холодной за всю зиму

Ночь с воскресенья на понедельник стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха сегодня опускалась ниже 15,1 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр.

На метеостанции ВДНХ в 4:00 зафиксировали, что температура воздуха была ниже 15,2 градуса мороза. Меж тем в подмосковных Черустях было и вовсе минус 22,5 градуса.

Как уже сообщал Лайф, в первые дни недели в Москве будет морозно — даже днём до –12…–15°, без существенных осадков.