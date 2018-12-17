"А что не Бабой-ягой?" Солнцев переодел жену-пенсионерку в костюм Снегурочки

Шоумен отметил, что только желание поздравить детей заставило их с супругой вновь встретиться.

Шоумен Гоген Солнцев вместе с женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович поздравили детей с приближающимся Новым годом. По словам Гогена, только желание поздравить детей заставило их с супругой снова встретиться.

— Мы с Екатериной поздравили детей с наступающими праздниками, и только это могло заставить нас в этот вечер увидеться ещё раз. Я призываю, всё-таки не быть эгоисткой и извиниться перед собственным ребёнком Полиной, — написал он на своей странице в "Инстаграме".

При этом Солнцев отметил, что возрастная супруга называла его стариком-морозом. Пользователи неоднозначно отреагировали на новый образ женщины. Так, одни поинтересовались, почему она не нарядилась другим сказочным персонажем — Бабой-ягой. Другие же отметили, что пусть лучше Терешкович примеряет костюм Снегурочки, чем дерётся.

Ранее Лайф сообщал, что Терешкович избила собственную дочь в прямом эфире. Как отмечалось, это произошло из-за того, что жена-пенсионерка Гогена Солнцева приревновала дочку к супругу.