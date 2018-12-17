ФСБ пресекла в России работу двух нелегальных оружейных мастерских

В рамках спецоперации было найдено и изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств.

В России пресекли работу двух нелегальных оружейных мастерских. Операция была проведена сотрудниками ФСБ совместно с МВД РФ и Росгвардией. Об этом сообщает ЦОС Федеральной службы безопасности.

— Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, — говорится в сообщении силовиков.

Кроме того, в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях были проведены оперативные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора криминального бизнеса и активных участников преступной группировки.

В итоге они изъяли большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств.