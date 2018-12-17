Путин поздравил кораблестроителей с 60-летием атомного подводного флота

Президент отметил, что появление первой атомной лодки "К-3" было прорывом в науке в инженерно-технической мысли.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления российским кораблестроителям в связи с 60-летием атомного подводного флота. Глава государства отметил, что в стране строятся боевые корабли, которые надёжно защищают государство.

— Важно, что нынешнее поколение российских кораблестроителей бережно хранит и развивает традиции своих предшественников, достойно продолжает их дело, — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что появление первой атомной лодки "К-3" было прорывом в науке в инженерно-технической мысли. Это стало возможным благодаря труду и профессионализму всех участников проекта.

Глава государства пожелал судостроителям успехов и поздравил их с наступающим Новым годом.