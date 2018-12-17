Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2018 года

По версии американского словаря Merriam-Webster, словом 2018 года стало существительное justice (справедливость, правосудие, юстиция). Об этом сообщает Associated Press.
На втором месте оказалось слово "токсичный", ранее победившее по версии Оксфордского словаря, далее следует "дезинформация".
На сайте словаря отметили, что слово justice употребляли в контексте многих новостей, включая расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера и дело судьи Брэтта Кавано.
— Принцип справедливости был в центре многих национальных споров уходящего года: расовая справедливость, социальная справедливость, уголовное правосудие, экономическая справедливость, — отметили на сайте словаря.
Главный редактор Merriam-Webster Питер Соколовски рассказал, что на протяжении 2018 года "справедливость" стабильно входила в топ-30 самых популярных запросов на сайте словаря.
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