В "приватной зоне". Появилось видео с заключённым, откусывающим себе язык

Первоначально сообщалось, что его пытали, однако затем выяснилось, что это было членовредительство.

Появились видеокадры инцидента во "Владимирском централе", где заключённый откусил себе язык. В объектив камеры наблюдения попал сам процесс членовредительства. Видео опубликовано в канале LIFE SHOT в Telegram.

Напомним, что первоначально сообщалось, будто заключённый лишился языка в результате пыток. Однако в начале декабря он сам подтвердил, что откусил себе язык. Сделал он это в "приватной зоне" — в туалете, оставшись там один.

На всё потребовалось около минуты. Видно, как заключённый ходит из угла в угол. Затем выплёвывает нечто и заливает пол кровью.

Мужчина был госпитализирован в больницу при колонии. Материалы по факту членовредительства были переданы УФСИН в полицию.