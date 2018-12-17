В Москве запустили 90 дополнительных электричек

Так, в железнодорожном транспорте столицы добавилось около 100 тысяч пассажирских мест.

На линии московских железных дорог вышли 90 дополнительных электропоездов. Об этом заявил заммэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит официальный портал мэра и Правительства Москвы.

— В расписание на 2019 год, которое действует с 9 декабря, получилось добавить 90 дополнительных поездов в будни, например, там, где были реализованы новые транспортные проекты по развитию инфраструктуры, — на Белорусском и Курском направлениях. Также число рейсов электричек увеличилось на Казанском, Павелецком, Рижском, Горьковском, Киевском и Ленинградском направлениях. Это около 100 тысяч дополнительных пассажиро-мест в сутки, — сказал Ликсутов.

Он также отметил, что в столице строятся главные железнодорожные пути, закупаются новые вагоны, ремонтируются платформы и остановки, вводятся новые пассажирские сервисы.

Подробнее с изменениями в расписании можно ознакомиться на станциях и на сайте РЖД и на сайте ЦППК.