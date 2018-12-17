Жители Урала приняли световые столбы за северное сияние и поделились фото

Вечером 16 декабря жители Нижнего Тагила массово начали выкладывать в соцсети фотографии необычного атмосферного явления. Большинство горожан назвало зрелище северным сиянием, но автор этих прекрасных снимков фотограф Николай Обухов объяснил, что это явление называется световыми столбами.
Световые столбы появляются в морозную спокойную погоду при повышенной влажности в атмосфере. Свет преломляется в гранях замёрзших капель воды.
Прошлой зимой и ранее подобные оптические явления наблюдали жители Санкт-Петербурга. Над городом и областью также часто появляется гало.
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