Жители Урала приняли световые столбы за северное сияние и поделились фото

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Жители Урала приняли световые столбы за северное сияние и поделились фото

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Фото: © vk.com/Николай Обухов

Вечером 16 декабря жители Нижнего Тагила массово начали выкладывать в соцсети фотографии необычного атмосферного явления. Большинство горожан назвало зрелище северным сиянием, но автор этих прекрасных снимков фотограф Николай Обухов объяснил, что это явление называется световыми столбами.

Световые столбы появляются в морозную спокойную погоду при повышенной влажности в атмосфере. Свет преломляется в гранях замёрзших капель воды.

<p>Фото: © vk.com/<a href="https://vk.com/wall103203309_346" target="_blank">Николай Обухов</a></p>

Прошлой зимой и ранее подобные оптические явления наблюдали жители Санкт-Петербурга. Над городом и областью также часто появляется гало.

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