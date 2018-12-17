Минздрав призвал украинцев не бороться с гриппом при помощи БАДов

Ульяна Супрун рекомендовала соотечественникам не заниматься сомнительным самолечением, а проходить вакцинацию.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обратилась к гражданам страны с призывом не назначать себе целые комплексы витаминов и БАДов в период эпидемий простуды и гриппа. Вместо этого нужно получать вакцину.

— Вместе с прививкой вы вводите в организм невооружённую и очень слабую версию инфекции. Благодаря этому приобретённая иммунная система имеет возможность запомнить микроб и в следующий раз при встрече с ним действовать быстрее, — отметила министр.

Она подчеркнула, что принятие БАДов никак не помогает в этом процессе.

Напомним, что Супрун известна своими одиозными замечаниями на медицинскую тему. Так, она называла диагноз "вегетососудистая дистония" советским мифом, предлагала лечить рак смехом, а маразм — музыкой.

Впрочем, на Украине действительно проблема с вакцинацией населения. Ранее сообщалось, что стране грозит вспышка дифтерии. Россиянам также советовали сделать прививку от кори перед поездкой на Украину.