Диетологи рассказали, как выжить после новогоднего застолья

Как напомнили специалисты, алкоголь — это высококалорийный продукт, который нужно ограничивать.

Диетологи посоветовали прогуляться сразу после новогоднего застолья, оставив на утро десерт. Об этом рассказала заведующая центром "Здоровое и спортивное питание", кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева, слова которой приводит агентство "Москва".

— Если говорить про новогоднее застолье — чтобы оно прошло без негативных последствий для организма, нужно выбирать одно горячее блюдо: мясо или рыбу нежирных сортов (кролика, индейку, курицу, треску, сибас).

К мясу или рыбе на гарнир диетолог порекомендовала выбирать овощи, желательно приготовленные без масла, например на пару, или свежие.

— Если во время новогоднего застолья планируется употребление спиртного, то нужно помнить, что алкоголь — это высококалорийный продукт, его нужно ограничивать. Сладкое, десерт однозначно следует оставить на первую половину дня, на утро, — добавила Бурляева.

После застолья также рекомендуется проявить физическую активность, например погулять 30–40 минут на свежем воздухе.