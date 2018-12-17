Стала известна причина обрушения кровли завода в Подмосковье

Читайте также

Стала известна причина обрушения кровли завода в Подмосковье

1782

Названа предварительная причина обрушения кровли завода в подмосковном Дзержинском, где погиб один человек. Как сообщает ТАСС, там нарушили технику безопасности при проведении ремонтных работ.

<p>Фото: © L!FE</p>

В МЧС также уточнили, что площадь ЧП составила 130 квадратных метров, а не 170.

Как уже сообщал Лайф, при обрушении погиб один человек, ещё четверо пострадали. Ранее публиковали первые кадры из подмосковного Дзержинского, где частично обрушилась кровля завода.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×