Стала известна причина обрушения кровли завода в Подмосковье

Названа предварительная причина обрушения кровли завода в подмосковном Дзержинском, где погиб один человек. Как сообщает ТАСС, там нарушили технику безопасности при проведении ремонтных работ.

В МЧС также уточнили, что площадь ЧП составила 130 квадратных метров, а не 170.

Как уже сообщал Лайф, при обрушении погиб один человек, ещё четверо пострадали. Ранее публиковали первые кадры из подмосковного Дзержинского, где частично обрушилась кровля завода.