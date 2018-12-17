Число погибших при обрушении завода в Подмосковье увеличилось до трёх человек

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Число погибших при обрушении завода в Подмосковье увеличилось до трёх человек

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По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение требований техники безопасности.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Уже три человека погибли в результате обрушения кровли на заводе "Техно групп" в подмосковном городе Дзержинском. Об этом сообщили в ГУ МЧС Московской области.

<p>Фото: ©L!FE</p>

По последним данным, в результате ЧП на улице Академика Жукова пострадало семь человек. Площадь обрушения составила 170 квадратных метров.

В одноэтажном помещении завода производили теплообменные устройства и оборудование для холодильников. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение требований техники безопасности.

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