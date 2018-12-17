В Кремле прошло первое заседание Совета при президенте по защите семьи и детей

На совете отметили необходимость обозначить повестку заседания, которое будет проходить уже с президентом.

В Кремле состоялось первое заседание совета, который был создан в ноябре для обеспечения взаимодействия органов власти, общественных объединений, научных организаций при рассмотрении вопросов защиты семьи и детей.

— Перед советом стоят масштабные задачи. В нашей стране объявлено десятилетие детства. Нам необходимо добиться ощутимых результатов по ряду направлений — это повышение благосостояния семей с детьми, доступность образования, раскрытие талантов и способностей, которые есть у каждого ребёнка, обеспечение безопасности детей, комплекс связанных со здравоохранением вопросов, — сказал на совете глава Администрации Президента Антон Вайно.

Он отметил, что на первом совете важно обозначить повестку заседания, которое будет проходить позже, уже с президентом.

В свою очередь, ответственный секретарь совета, глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина добавила, что на совет будут приглашать министров, губернаторов.

— Покоя никому не дадим. За семью и детей жёстко будем спрашивать, — пообещала она.