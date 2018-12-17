"Украинцы ни при чём". Лавров считает, что с Киевом не нужно разрывать отношения

Москве не нужно разрывать отношения с Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уверен, что большая часть жителей Незалежной хочет вернуться к нормальному развитию отношений с Россией и избавиться от "позорного режима".

— Я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией. Конечно же, для этого придётся урегулировать внутренние проблемы Украины, — сказал Лавров в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее глава МИД также заявил, что Россия не будет воевать с Украиной.