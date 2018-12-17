За дома ответит. Над Брэдом Питтом сгустились тучи в суде по "Катрине"

Жильцы "некачественных" домов заявили, что именно он несёт ответственность за свой горе-подарок.

Новый поворот в судебном процессе вокруг домов, подаренных американским актёром Брэдом Питтом жителям Нового Орлеана. Ранее они обратились в суд, обвинив знаменитость в передаче им некачественного жилья — дома строил его фонд Make It Right ("Сделай правильно"). Американцы считают, что стали жертвами обмана, поскольку дома, переданные им в дар, не соответствуют утверждённым стандартам. Об этом сообщает "ТАСС".

В фонде эти претензии отвергли и переадресовали архитектору, который проектировал эти 150 домов, возведённых фондом Питта и безвозмездно переданных жителям.

В свою очередь адвокаты актёра обратились в суд с требованием отклонить иск. Но истцы подали встречное ходатайство, где попросили отвергнуть аргументы адвокатов голливудской звезды и признать Питта ответственным за ошибки при строительстве. Ведь именно он несёт прямую ответственность за качество строительных работ и за тех, кто их проводил.

Суд ещё не вынес решения по ходатайствам сторон. Ремонт построенных с нарушениями жилищных норм домов может обойтись в $20 млн. Хотя сами дома, построенные фондом в 2016 году, обошлись в $26 млн. Лишь после их сдачи и заселения выяснилось, что в строениях не были соблюдены требования гидроизоляции, а крыши были сконструированы с нарушениями.

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