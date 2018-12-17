Лавров уверен, что США видят в России и Китае конкурентов

США видят в лице России и Китая конкурентов, кто бы ни был главой американской администрации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По словам руководителя внешнеполитического ведомства, американский лидер Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании выступал за улучшение отношений с Кремлём.
— Но, конечно, Штаты, кто бы ни выступал за добрые отношения с РФ, видят в нас конкурентов, так же, кстати, и в КНР, — подчеркнул Лавров.
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