Лавров уверен, что США видят в России и Китае конкурентов

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Лавров уверен, что США видят в России и Китае конкурентов

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Министр напомнил, что президент Америки Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании выступал за налаживание отношений с Кремлём.

США видят в лице России и Китая конкурентов, кто бы ни был главой американской администрации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, американский лидер Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании выступал за улучшение отношений с Кремлём.

— Но, конечно, Штаты, кто бы ни выступал за добрые отношения с РФ, видят в нас конкурентов, так же, кстати, и в КНР, — подчеркнул Лавров.

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