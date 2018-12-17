Лавров объяснил, почему Россия не признаёт ДНР и ЛНР

Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил, что Россия не признаёт республики ДНР И ЛНР, потому что тогда окончательно потеряет отношения с украинской властью.

— Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить её нацистам? — рассказал министр в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Лаврова, ЛНР и ДНР воюют с киевскими властями, потому что официальная власть в стране имеет все черты неонацистской.

— Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут в Донбассе, — дополнил глава российского МИД.

Ранее Лавров выразил уверенность, что Россия не собирается начинать военные действия против Украины.