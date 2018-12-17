В Колумбии неизвестные бросили бомбу в футбольных фанатов в ночном клубе

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В Колумбии неизвестные бросили бомбу в футбольных фанатов в ночном клубе

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Десятки людей в ночь на 17 ноября праздновали победу футбольного клуба "Атлетико Хуниор", когда в толпу бросили бомбу.

В колумбийском городе Монтелибано не менее 13 человек получили ранения, после того как неизвестные бросили взрывное устройство ко входу в ночной клуб, сообщает bluradio.com

Из-за тяжести полученных травм три человека переведены в госпитали города Монтерия, который является административным центром департамента Кордова.

Преступников до сих пор не нашли. Полиция начала расследование на основе показаний свидетелей. Тип бомбы, которую использовали для нападения на посетителей клуба, также неизвестен. По предварительным данным властей, это могла быть ручная граната, сообщает Blu Radio.

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