20 тысяч за шутку. Поднявшего на руки росгвардейца в метро оштрафовали

Исляма Малекова, который поднял на руки сотрудника Росгвардии на станции "Сухаревская", оштрафовали. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти и назначили наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа.

— Признать Малекова виновным и назначить ему наказание в виде одного штрафа в 20 тысяч рублей, — огласила решение судья.

Добавим, что гособвинитель требовал для Малекова наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Как уже сообщал Лайф, в мае молодой человек тихо подобрался к стоящим спокойно полицейским, обхватил одного сзади, легко поднял и пронёс несколько шагов.