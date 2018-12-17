Лавров сравнил санкции и штрафы США с рейдерскими захватами

Дипломат указал на то, что Штаты "лупят миллиарды" с представителей бизнеса других стран.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью в эфире "Комсомольской правды" заявил, что односторонние санкции Соединённых Штатов Америки, в том числе в отношении Ирана, и связанные с нарушением ограничительных мер штрафы больше похожи на рейдерские захваты.

— То, что сейчас происходит с применением односторонних санкций, не только против РФ, Китая, но и против союзников США, и эти угрозы продолжаются, санкции вводятся лишь за то, что нарушается американский закон, запрещающий торговать с Ираном. А во Франции и Германии нет подобных законов, которые запрещают странам торговать, но когда их компании занимаются совершенно легальным с точки зрения их законодательства и <...> международного права бизнесом, с них лупят в итоге несколько миллиардов в качестве сделки, чтобы они могли работать и в США, — пояснил российский дипломат.