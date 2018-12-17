Пытался отомстить сестре. Житель Омска обгорел, поджигая свою квартиру

Мужчина решил отомстить своей сестре, однако не оценил опасность своих намерений. В результате попал в больницу.

Недавний пожар в многоквартирном доме в Омске, произошедший якобы из-за хлопка газа, случился на самом деле из-за умышленного поджога. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

— Версия о хлопке газа в квартире не нашла подтверждения, — сообщили в полиции.

Оказалось, что квартиру поджёг 28-летний мужчина, проживавший там около двух месяцев со своей 23-летней сестрой. Оставшись дома один, он облил всё бензином, поджёг и скрылся. Поводом для этого стала ссора с родственницей. Пострадал и сам злоумышленник. С ожогами лица и кистей рук он обратился в больницу, где его и нашли следователи. Больше никто не пострадал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Ранее неизвестные подожгли Свято-Троицкий храм УПЦ под Киевом.