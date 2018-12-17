Лавров заявил, что США сами подрывают доверие к доллару

США сами подрывают доверие к доллару в долгосрочном плане из-за того, что вводят санкции не только в отношении России, но и своих союзников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— В долгосрочном плане доверие к доллару подрывается. Это также подрывает коренные долгосрочные интересы США, потому что сегодня все начинают думать о том, как избавиться от зависимости от доллара, — сказал министр в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Министр иностранных дел также обратил внимание на то, что Штаты вводят санкции против стран ЕС из-за Ирана. Он напомнил, что ни во Франции, ни в Германии нет законов, которые запрещают сотрудничество с Тегераном.