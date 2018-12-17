В Киеве проходит внеплановое заседание синода канонической УПЦ

Собрание возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, в нём участвует ещё 11 человек.

Внеплановое заседание синода канонической Украинской православной церкви Московского патриархата началось сегодня, 17 декабря, в резиденции её предстоятеля, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Об этом проинформировал синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

— В ходе работы заседания священного синода УПЦ будут рассмотрены вопросы, связанные с вызовами, стоящими сейчас перед Украинской православной церковью, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте церкви.

Заседание возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. В нём также участвуют восемь постоянных и трое временных членов синода.