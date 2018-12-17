В СК раскрыли подробности по поводу обрушения кровли завода

ЧП случилось, когда проводились работы по утеплению крыши. Перекрытия могли рухнуть под тяжестью стройматериалов.

Сотрудники Следственного комитета РФ назвали возможную причину обрушения кровли на заводе в городе Дзержинском. Три человека погибли из-за обвала при её утеплении.

— Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши, — сообщила помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий.

Следователи продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Лайф показал видео обрушившейся крыши, снятое с квадрокоптера.

Напомним, по последним данным, при обрушении три человека погибли, шестеро были госпитализированы. Рухнула крыша площадью 170 квадратных метров.