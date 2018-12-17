В СК раскрыли подробности по поводу обрушения кровли завода

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В СК раскрыли подробности по поводу обрушения кровли завода

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ЧП случилось, когда проводились работы по утеплению крыши. Перекрытия могли рухнуть под тяжестью стройматериалов.

Сотрудники Следственного комитета РФ назвали возможную причину обрушения кровли на заводе в городе Дзержинском. Три человека погибли из-за обвала при её утеплении.

— Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши, — сообщила помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий.

Следователи продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Лайф показал видео обрушившейся крыши, снятое с квадрокоптера.

Напомним, по последним данным, при обрушении три человека погибли, шестеро были госпитализированы. Рухнула крыша площадью 170 квадратных метров.

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