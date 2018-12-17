Ногой в глаз. В Екатеринбурге пациент напал на врача скорой помощи

Когда мужчину везли в больницу, он попытался встать с носилок и потребовал, чтобы его отвезли домой.

Житель Екатеринбурга напал на врача скорой помощи, который приехал к нему на вызов. Об этом сообщает местное издание E1.

По словам фельдшера, когда он с коллегами приехал на вызов, пациент лежал около алкомаркета на земле. У мужчины был сломан нос, что и послужило причиной вызова.

В машине скорой помощи врач стал делать нетрезвому пациенту переднюю тампонаду носа (процедура, при которой бинт вставляют в носовой ход, чтобы перегородка стояла ровно), но мужчине это не понравилось, и он стал оскорблять врача.

Когда мужчину везли в 23-ю больницу города, он попытался встать с носилок и потребовал, чтобы его отвезли домой.

— Он меня ударил в машине сначала в область левого глаза, а потом в грудную клетку, из-за чего я упал на колено, — приводит издание слова 32-летнего фельдшера Игоря.

Когда пациент был передан полицейским, врач сам обратился за помощью. В больнице ему поставили диагноз "повреждение тканей левого колена".