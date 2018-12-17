Тонны обломков и пыли. Обрушение кровли завода в Подмосковье попало на видео

Трое рабочих в результате ЧП погибли, четверо госпитализированы с различными травмами. А всего МЧС сообщает о 14 пострадавших.

Телеграм-канал Mash публикует кадры обрушения крыши завода "Техногрупп" в подмосковном Дзержинском. Судя по видео, всё произошло за считаные секунды: слева можно разглядеть сотрудников, которые спокойно переговариваются, начинают свой обычный день, и тут на них падает потолок.

Напомним, что, по последним данным, трое рабочих в результате ЧП погибли. Ещё четыре человека госпитализированы с различными травмами. В то же время МЧС сообщает о 14 пострадавших.

СК уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ". Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Видимо, под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши.