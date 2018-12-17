В Москве сократилось среднее время парковки в платной зоне

Также снизилось число водителей, создающих блуждающий трафик и вынужденных делать дополнительные переезды в поисках свободного места.

Средняя продолжительность стоянки автомобиля в Москве сократилась с 4 до 1,3 часа сразу после введения новых правил парковки. Об этом сообщили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

— Первые данные показали, что средняя продолжительность стоянки автомобиля в воскресенье в центре Москвы сократилась с четырёх до 1,3 часа, что позволило большему количеству автомобилистов в нужный момент найти свободное место для парковки, — отметили там.

В свою очередь, на 17% возросло количество мест, где стояли автомобили местных жителей. Также по итогам воскресенья было замечено, что автомобили перестали ставить в два-три ряда, меньше машин парковали на тротуарах. Помимо этого, снизилось число водителей, создающих блуждающий трафик и делающих дополнительные переезды в поисках свободного места, что тоже разгрузило дороги.

— Чем короче срок стоянки одного автомобиля, тем эффективнее используются парковки на улицах города, — отметили в ГКУ.

Ранее сообщалось, что московским водителям раздают листовки о новых парковочных тарифах.