СКР возбудил дело из-за обрушения кровли на заводе в Подмосковье

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за обрушения кровли на заводе в подмосковном Дзержинском. Оно расследуется по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ".
После обрушения кровли в производственном помещении в г. Дзержинске возбуждено уголовное дело.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 декабря 2018 г.
Следователи установили, что в здании проводились работы по утеплению крыши, которая под тяжестью людей и материалов обвалилась. Трое рабочих погибли. Четыре человека в больнице pic.twitter.com/oYhXaFSTXJ
— По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ), — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в СК называли возможную причину обрушения кровли. Три человека погибли из-за обвала при её утеплении. При этом ещё 14 получили различные травмы.
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