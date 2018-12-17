СКР возбудил дело из-за обрушения кровли на заводе в Подмосковье

Читайте также

СКР возбудил дело из-за обрушения кровли на заводе в Подмосковье

152
По последним данным МЧС, жертвами ЧП стали три человека, ещё 14 пострадали, получив различные травмы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за обрушения кровли на заводе в подмосковном Дзержинском. Оно расследуется по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ".

— По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ), — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СК называли возможную причину обрушения кровли. Три человека погибли из-за обвала при её утеплении. При этом ещё 14 получили различные травмы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×