В "Сафмаре" заявили, что не инвестируют в Cirque du Soleil

В компании пояснили, что в 2018 году группа запустила строительство зала "Амфион" в Сколкове вместимостью 8,5 тысячи зрителей.

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" после слов директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что не планировала строить ни стационарный центр, ни цирковую школу Cirque du Soleil в Сколкове. Об этом говорится в сообщении компании.

— Мы не инвестировали и не планируем инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни тем более цирковую школу Cirque du Soleil, — уточняется в сообщении группы "Сафмар".

Отмечается, что в 2018 группа запустила строительство зала "Амфион" в Сколкове вместимостью 8,5 тысячи зрителей, срок возведения — 2020 год. По данным "Сафмара", с Cirque du Soleil заключён договор аренды на шесть недель гастролей в 2020 году.

— Аналогичные отношения могут возникнуть с любым потенциальным арендатором, включая и Большой государственный московский цирк Запашного... Только в этом году объём средств благотворительного фонда "Сафмар" и других фондов группы достиг двух миллиардов рублей, а за последние пять лет — 10 миллиардов рублей. Все средства были направлены на помощь отечественной культуре, здравоохранению, образованию, — подчеркнули в компании.

В сообщении группы слова Запашного названы фантазией. В "Сафмаре" выразили уверенность, что "Минкульт в лице его руководителя Владимира Мединского разберётся в сложившейся ситуации".

Напомним, ранее директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в ходе заседания Совета по культуре при президенте РФ поднял вопрос об открытии в Сколкове в следующем году стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil, отметив, что "это неприемлемо", так как негативно отразится на российской отрасли. Президент России Владимир Путин обещал разобраться с возможностью открытия Cirque du Soleil в стране на стационарной площадке.