В Кремле не комментируют отчёт о "вмешательстве России" в американские выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные о том, что Сенату США представят новый отчёт о "вмешательстве России в выборы".

— Не могу прокомментировать — не видел документа. Не имея информации, лишён возможности комментировать, — пояснил представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что новый отчёт о "российском вмешательстве" в президентские выборы подготовлен для комитета Сената США по разведке.