В Кремле не комментируют отчёт о "вмешательстве России" в американские выборы

Читайте также

В Кремле не комментируют отчёт о "вмешательстве России" в американские выборы

111

 Фото © Pixabay 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные о том, что Сенату США представят новый отчёт о "вмешательстве России в выборы".

— Не могу прокомментировать — не видел документа. Не имея информации, лишён возможности комментировать, — пояснил представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что новый отчёт о "российском вмешательстве" в президентские выборы подготовлен для комитета Сената США по разведке.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×