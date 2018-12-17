В России предложили платить алименты безработному супругу после развода

Сумма алиментов для безработного супруга, воспитывающего детей, должна определяться из расчёта минимального размера оплаты труда и составлять не менее 1,0 МРОТ.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила Минтруду обязать граждан выплачивать алименты бывшему супругу, если он не имеет работы и воспитывает общих детей. О своей инициативе сама председатель рассказала RT.

Дополнительные выплаты не только детям, но и бывшему безработному супругу, воспитывающему детей, должны помочь семье сделать снижение уровня жизни в неполной семье менее заметным, уверена общественница.

— В связи с увеличением в России количества разводов и из-за высокого социального запроса вследствие ущемления интересов несовершеннолетних и снижения уровня их жизни, связанных с проживанием после развода с неработающим родителем, прошу рассмотреть необходимость выплаты алиментов не только на детей, но и на неработающего бывшего супруга/супругу, с которым после развода проживает ребёнок/дети, — цитирует RT обращение Волынец в Минтруд.

По словам женщины, в России очень распространена ситуация, когда мать или отец, воспитывающий детей после развода, просто не могут устроиться на работу. Среди причин отсутствия работы у родителя она называет: грудное вскармливание, наличие нескольких детей, которые требуют повышенного внимания, их болезни и отсутствие мест в детском саду для них и другие факторы. Всё это вынуждает сидеть с детьми дома.

После того как неработающий родитель трудоустроится, выплаты должны прекратиться, рассказала Волынец RT. Но без этого фактора, сказано в её инициативе, выплачивать алименты бывшему супругу придётся до тех пор, пока ребёнку или младшему из них не исполнится 18 лет.