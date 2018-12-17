Песков — о Цирке дю Солей: Нельзя отгораживаться от зарубежных гастрольных групп

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Кремль не указывает, "кому куда инвестировать".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о конфликте между Большим московским цирком Эдгарда Запашного и группой "Сафмар" из-за якобы планов построить стационарный центр канадского цирка Cirque du Soleil в Сколкове.

— Говорить о том, что государство должно поддерживать отечественный цирк, — это правильно. И Запашные, будучи руководителями нашего циркового цеха, много делают. Их усилия заслуживают высокой оценки. Но при этом говорить, что государство должно создавать абсолютно тепличные условия для нашего цирка и каким-то образом ограничивать работу гастролирующих коллективов из других стран, было бы неправильно, — сказал пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что это "не прерогатива Кремля — указывать, кому куда инвестировать" и это должно быть делом компаний и хозяйствующих субъектов.

— Поэтому мы не можем вмешиваться в обмены репликами. Повторю — наш цирк заслуживает господдержки, эта поддержка оказывается и будет оказываться, о чём говорил президент. Но полностью отгораживаться от каких-то гастрольных коллективов вряд ли возможно, — пояснил представитель Кремля.

Запашный ранее заявил, что строительство такого центра в Сколкове неприемлемо и отразится на российской цирковой сфере, в ответ на это в "Сафмаре" сообщили, что с Cirque du Soleil будет лишь заключён договор гастрольной аренды.