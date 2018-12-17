В Кремле приветствуют решение организаторов Давоса пригласить россиян

А контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать переговорами с предпринимателями из других стран.

В Кремле приветствуют решение организаторов давосского форума пересмотреть своё решение и пригласить российских бизнесменов на встречу. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы приветствуем тот факт, что давосский экономический форум и его руководители восприняли нашу позицию относительно непозволительности какого-то селективного отношения к нашим предпринимателям, — сказал Песков.

Что касается решения организаторов ограничить контакты российских и американских бизнесменов, то Песков отметил, что "свято место пусто не бывает".

— В конце концов, контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать с предпринимателями других стран, — отметил он.