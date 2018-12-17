В Кремле открестились от планов полного объединения России и Белоруссии

Российская сторона воспринимает Минск как "самого близкого партнёра" и "союзника с большой буквы".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство "не стоит на повестке дня".

— В такой формулировке эта тема не обсуждалась. Об этом не идёт никаких разговоров, — заявил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Песков отметил, что Москва и Минск имеют тесные союзнические отношения. А что касается планов по расширению интеграции в рамках Союзного государства, то здесь в Кремле посоветовали ориентироваться на те документы, которые уже существуют в арсенале договорно-правовой базы.

— Белоруссия является нашим братским самым близким партнёром. <...> Это наш союзник с большой буквы, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лукашенко обсудил с высшими чиновниками тему независимости Белоруссии в "условиях давления с российской стороны". Однако в пресс-службе президента республики эту информацию опровергли.

При этом сам Лукашенко на встрече с российскими журналистами в Минске заявил, что чувствует угрозу потери суверенитета страны, исходящую от других государств. При этом он подчеркнул, что в мире нет "абсолютно независимых государств", но есть суверенные.